In den Daten, die SRF vorliegen, finden sich acht unterschiedliche Schweizer Firmen. Betroffen von Exportverweigerungen seitens des Seco sind jedoch ausschliesslich die Firmen Neosoft AG und Wavecom Elektronik AG. Auf diese beiden entfällt fast ein Drittel der Exportbewilligungen.

Neosoft AG

Die Zürcher Firma Neosoft AG, deren Verwaltungsrat ausschliesslich aus russischen Staatsangehörigen besteht, versuchte 2014, IMSI-Catcher an eine paramilitärische und für Morde und Entführung berüchtigte Spezialeinheit in Bangladesch zu verkaufen, wie die WOZ berichtete, Link öffnet in einem neuen Fenster. Das Seco stoppte den Export und verzeigte die Firma bei der Bundesanwaltschaft, die das Verfahren jedoch später einstellte.

2019 geriet eine Firma, die laut Handelsregister an der gleichen Adresse domiziliert ist und den gleichen Verwaltungsratspräsidenten hat, wegen eines anderen unbewilligten Güterexports in das Visier der Bundesanwaltschaft, wie SRF herausfand.

2015 und 2016 stoppte das Seco den Export von Neosoft-Gütern in die Türkei, nach Bangladesch und nach Vietnam.

Wavecom Elektronik AG

Auch der in Bülach ansässigen Wavecom Elektronik AG verweigerte das Seco 2016 und 2017 mehrere Exporte nach Thailand und in die Türkei. Gegen eine Verfügung bezüglich der Türkei opponierte die Firma vor Bundesverwaltungsgericht, unterlag dort jedoch, Link öffnet in einem neuen Fenster.

2015 war die Firma in einen Spionagefall verwickelt, Link öffnet in einem neuen Fenster, der über mehrere Monate für Schlagzeilen sorgte.