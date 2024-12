DJ Leila Moon erhält den Kulturförderpreis des Kantons Basel-Stadt nun doch nicht, wie das zuständige Präsidialdepartement mitteilte.

Die Künstlerin hatte in den Sozialen Medien zum Boykott einer Band ausgerufen, die sich nicht gegen die Siedlungspolitik Israels stellte.

Solche Aussagen widersprächen dem Zweck des Kulturförderpreises, heisst in der Begründung für die Nicht-Verleihung. Ursprünglich war DJ Leila Moon für ihre «vernetzende Arbeit» in der Kulturszene ausgezeichnet worden.

Selten hat die Verleihung des Kulturförderpreises so hohe Wellen geschlagen. Mitte November hatte die Abteilung Kultur des Präsidialdepartements bekanntgegeben, dass DJ Leila Moon den mit 10'000 Franken dotierten Kulturförderpreis erhält.

Kritik an Preisvergabe kam sofort

Doch nur einen Tag, nachdem die Abteilung Kultur des Basler Präsidialdepartements den Namen der Preisträgerin bekannt gegeben hatte, kam Kritik auf. So verlangte etwa SVP-Grossrat Joel Thüring, die Vergabe an die «Israel-Hasserin» rückgängig zu machen. Kurz danach gab der Kanton bekannt, dass er die Preisvergabe überdenke.

Wenige Tage später bekam Moon Unterstützung. In einem offenen Brief aus Kulturkreisen forderten mehrere Tausend Unterzeichnende den Kanton auf, die Vergabe an Moon nicht zurückzuziehen.

Die Boykottaussagen der Künstlerin widersprechen den Voraussetzungen für die Preisvergabe.

Doch nun hat der Kanton entschieden: DJ Leila Moon erhält den Kulturförderpreis definitiv nicht. Ihre «Ausschluss- und Boykottaussagen widersprechen den Voraussetzungen für eine Preisvergabe», heisst es in der Begründung der zuständigen Präsidialdepartements. Das Kulturfördergesetz sehe vor, dass die Personen ausgezeichnet werden, die in der «Förderung des kulturellen Austauschs besonders viel Aufmerksamkeit verdienen».

Umstrittenes Palästina-Posting

Die Kritik an Moon entzündete sich an ihrer Haltung gegenüber Israel. In einem Posting auf Social Media sagte sie einen Auftritt ab. Dies, weil im selben Club eine Band aus Israel auftrete, die sich nicht explizit gegen den Gaza-Krieg stelle. Leila Moon ist Teil der Palästinabewegung in Basel. Sie ist in der Region aufgewachsen und hat algerische Wurzeln.