Legende: Seit 2015 betreibt die Solothurner Standortförderung die Plattform Solothurn China Services, mit welcher die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem kleinen Kanton und dem Riesenreich intensiviert werden soll. Screenshot www.china.so.ch

Hintergrund der Diskussion im Kantonsparlament sind zwei Partnerschaften, welche Solothurn bzw. Solothurner Institutionen mit zwei chinesischen Provinzen pflegen. Mit der Provinz Gansu besteht seit 2010 ein Freundschaftsvertrag, mit Heilongjiang seit 2015. Man wolle freundschaftlich zusammenarbeiten in Handel, Wissenschaft, Bildung oder Kultur, heisst es in den Verträgen.

Delegationen der beiden «Freunde» besuchen sich ab und zu, die Solothurner Wirtschaftsförderung betreibt die Anlaufstelle «Solothurn China Services». Die heimische und die chinesische Wirtschaft sollen dadurch einfacher in Kontakt kommen. Schon seit über 20 Jahre hat die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Olten einen engen Austausch mit Hochschulen in China.

Andere Kantone sind zurückhaltender

Im Vergleich zu anderen Kantonen sei die Solothurner Partnerschaft ziemlich eng, sagt dazu Chinaexperte Ralph Weber, Professor am Europainstitut in Basel.

Ganz alleine steht der Kanton Solothurn allerdings nicht mit seinen China-Partnerschaften. In der Schweiz gibt es rund 30 Kantone, Städte und Institutionen, welche ähnliche Freundschaftsverträge abgeschlossen haben. Und auch andernorts gibt es Kritik an diesen Partnerschaften. In Basel-Stadt etwa wurde 2021 über eine Kündigung der Partnerschaft mit Shanghai diskutiert. Nach einer emotionalen Debatte entschied das Kantonsparlament dann aber, die Partnerschaft beizubehalten.