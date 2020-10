Beim Tierversuch an der Universität Bern, bei welchem die SRF-Reporterinnen anwesend waren, wurde dem Schwein unter Narkose ein Bein abgetrennt und mehrere Stunden später wieder angenäht. Untersucht wurde die Zeitspanne, in welcher man das Bein ohne medikamentöse Behandlung oder Anschluss an eine Herz-Kreislaufmaschine annähen kann, ohne dass das Gewebe danach abstirbt, das Bein also abgestossen wird. Der Versuch dauerte mehrere Stunden. Am Schluss wurde das Schwein euthanasiert, also getötet.