Der Soziologe und Biologe Tino Plümecke forscht an der Universität Freiburg im Breisgau zu Rassismus und Diskriminierung in der Polizeiarbeit. Er hat sich intensiv mit den neuen DNA-Analysen beschäftigt – und ist skeptisch: «Die Einteilung von Menschen in spezifische Gruppen – Ethnie, Hautfarbe, Herkunft, Religion – ist in aller Regel sehr aufgeladen», sagt er gegenüber SRF News.

Plümecke sieht die Gefahr, dass solche neuen DNA-Methoden Rassismus fördern können. «In der Öffentlichkeit und insbesondere bei Rechten werden Konzepte wie die bio-geografische Herkunft sehr klar als Rasse gelesen, was sie aber in der Regel nicht sind.» Plümecke befürchtet, dass gerade bei Kriminalfällen mit grosser medialer Breitenwirkung eine Minderheitengruppe unter Generalverdacht geraten könnte.