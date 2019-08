Gemäss der Umweltkommission des Ständerates (UREK-S) sollen 51 Prozent der Flugticketabgabe an die Bürger und an die Wirtschaft zurückverteilt werden. Der restliche Teil soll in einen neuen Klimafonds fliessen. Daraus sollen unter anderem Massnahmen zur langfristigen Verminderung der CO2-Emissionen von Gebäuden finanziert werden.