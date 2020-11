Erfunden haben das Spiel die Holländer. Protestantische Söldner brachten die Jasskarten noch vor 1800 in die Schweiz. Schriftlich erwähnt wird das Spiel zum ersten Mal 1796. Vier Schaffhauser Jasser werden vom Pfarrer verzeigt und müssen vor dem Rat antraben. Das Spiel kennt ein französisches und ein deutsches Blatt und besteht aus 36 Karten. Die in den 1870er Jahren von Jakob Peyer erfundenen Deutschschweizer Karten mit Schellen, Rosen, Schilten und Eicheln sind in ihrem Erscheinungsbild noch immer gleich, wurden aber 2017 vom Schweizer Grafiker Jens Riedweg digital überarbeitet.