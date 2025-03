Die Elternzeit beschäftigt die Politik derzeit zudem auch aufgrund von Forderungen aus den Kantonen Genf und Jura. Die zuständige Kommission des Ständerates hat kürzlich zwei Standesinitiativen zugestimmt, die eine Elternzeit auf nationaler Ebene verlangen.

Auch hat der Bundesrat in einem Bericht kürzlich dargelegt, welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen die verschiedenen Elternzeitmodelle haben. Mit der Frage, ob und wenn ja in welcher Form die Schweiz eine Elternzeit einführen soll, wird sich das Parlament also in der nächsten Zeit intensiver auseinandersetzen.