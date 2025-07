Ein Kleinflugzeug ist bei Kehrsiten NW in den Vierwaldstättersee gestürzt.

Die beiden Flugzeuginsassen konnten lebend geborgen werden, wie die Kantonspolizei Luzern mitteilte.

Eine davon wurde ins Spital gebracht.

Einsatzkräfte seien vor Ort.

Ein Kleinflugzeug sei um zirka 09:45 Uhr in den Kreuztrichter gestürzt, sagte Polizeisprecher Yanik Probst auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Kreuztrichter ist jener Teil des Sees, an dem die verschiedenen Arme des Vierwaldstättersees zusammenkommen. Er befindet sich westlich von Weggis LU. Über mögliche Opfer konnte Probst keine Angaben machen.

Es seien Rettungskräfte aus verschiedenen Kantonen ausgerückt, sagte Probst. Auch Drohnen würden bei der Suche eingesetzt.

Turboprop-Maschine hob offenbar in Buochs NW ab

Das Kleinflugzeug ist offenbar kurz zuvor in Buochs NW gestartet. Dies geht aus Informationen des Portals «Flightradar24» hervor.

Das News-Portal 20 Minuten hat zuerst über den Start in Buochs berichtet. Wie aus einer Darstellung von «Flightradar24» hervorgeht, hob das Flugzeug in Buochs ab, umflog via Stansstad den Bürgenstock und flog dann auf den Vierwaldstättersee hinaus. Bei Kehrsiten NW endete der Flug.

Wie aus «Flightradar24» weiter hervorgeht, war dasselbe Flugzeug bereits rund eine Stunde zuvor in Buochs gestartet, hatte den Bürgenstock umflogen, und ist dann wieder gelandet. In den Tagen zuvor hatte es sich in Nordamerika aufgehalten und war am 26. Juli via Island und Dänemark nach Buochs geflogen.

Es handelte sich gemäss «Flightradar24» um ein einmotoriges Turboprop-Flugzeug des französischen Herstellers Daher. Zielort war Burg Feuerstein in Bayern.