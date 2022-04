Unfall in Niederuzwil

Bei einem Verkehrsunfall im sanktgallischen Niederuzwil sind in der Nacht drei junge Männer ums Leben gekommen.

Zwei Frauen wurden teils schwer verletzt.

Laut der Kantonspolizei St. Gallen ist der genaue Unfallhergang noch unklar.

Das Fahrzeug sei am Karfreitagabend um 23:30 Uhr auf der Bahnhofstrasse von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Kantonspolizei mit. Es habe rechtsseitig das Trottoir überquert, sei in eine Leitplanke geprallt und habe dann abgehoben. Nachdem es mehrere Meter durch die Luft geflogen sei, schlug es an einem Bachbord auf. Anschliessend habe sich das Auto überschlagen und sei einem Parkplatz entlang geschlittert. Schliesslich sei es auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen.

Fachspezialisten untersuchen Unfallumstände

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren laut der Kantonspolizei St. Gallen zwei Männer bereits tot. Die sofortige Reanimation bei einem dritten Mann musste später abgebrochen werden. Der Notarzt stellte dann den Tod des Mannes fest. Eine verletzte 20-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Eine 16-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschliessend von der Rega ins Spital geflogen. Die drei verstorbenen Schweizer waren zwischen 19 und 22 Jahre alt und wohnten im Kanton St. Gallen. Gemäss der Kantonspolizei ist nicht klar, ob alle Unfallbeteiligten sich im Auto befanden oder beim Parkplatz.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte verschiedene Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen mit Spurenauswertungen und Ermittlungen, um die Umstände des Unfalls abzuklären.