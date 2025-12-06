Bei einem Selbstunfall am Freitagnachmittag ist ein Lastwagen zwischen Olten und Winznau SO von einer Brücke in die Aare gestürzt.

Der 68-jährige Fahrer konnte nur noch tot geborgen worden.

«Kurz nach drei Uhr wurde der Lastwagen mit Pneukranen geborgen», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Später folgte dann die Information, dass der Fahrer beim Unfall gestorben ist.

Legende: Die Bergungsarbeiten gestalteten sich gemäss Polizei aufwändig. SRF

Die Bergungsarbeiten hätten sich aufwändig gestaltet, so der Polizeisprecher weiter. Das Brückengeländer musste nach dem Unfall wieder instand gesetzt werden. Gegen sechs Uhr am Samstag konnte die Brücke für den Durchgangsverkehr schliesslich wieder freigegeben werden.

Der Lastwagen sei von Olten in Richtung Winznau unterwegs gewesen, als er aus unbekannten Gründen das Geländer der Gösgerstrassen-Brücke durchbrach und in die Aare stürzte, hiess es von der Polizei. Das Fahrzeug versank komplett im Wasser. Gefährliche Güter seien im Lastwagen keine geladen gewesen. Der Lastwagen wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Der genaue Unfallhergang und die Ursache sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen.