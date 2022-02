Zwei Männer sterben bei Lawinenniedergang in Sachseln (OW)

Unglück in den Bergen

In Sachseln im Kanton Obwalden sind am Samstag zwei Männer von einer Lawine erfasst worden.

Beide, ein 56-Jähriger und ein 31-Jähriger, erlagen im Spital ihren Verletzungen.

03:34 Video Aus dem Archiv: Wallis will mit Kampagne Lawinenunfälle reduzieren Aus Schweiz aktuell vom 22.12.2021. abspielen

Die zwei ortskundigen und erfahrenen Skitourengänger begaben sich vom Bitzlischwand via Mettental Richtung Wandelen, wie die Staatsanwaltschaft Obwalden am Sonntag mitteilte. Als diese am späteren Nachmittag nicht zurückgekehrt seien, hätten Angehörige die Rega und die Polizei alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten die beiden Skitourengänger beim Aufstieg in eine Schneelawine, die sich oberhalb gelöst hatte. Die beiden Männer wurden von der Rettungsflugwacht Rega in einem Lawinenkegel entdeckt und konnten anschliessend durch die Einsatzkräfte geborgen werden. Sie seien in umliegende Spitäler geflogen worden, wo sie ihren Verletzungen erlagen. Im Einsatz standen die Rega, die Alpine Rettung Sarneraatal und die Kantonspolizei Obwalden.

Die Untersuchung zum Unfallhergang führt die Staatsanwaltschaft Obwalden zusammen mit der Kantonspolizei. Gemäss dem Institut für Schnee- und Lawinen-Forschung (SLF) herrschte am Unfalltag die Gefahrenstufe 2 (mässig).