Unglück in La Neuveville

Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland hat sechs der acht Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung zu bedingten Geldstrafen verurteilt.

Zwei der Beschuldigten werden freigesprochen und erhalten eine Entschädigung.

Unter den Angeklagten waren Elektriker und Elektromonteure, aber auch Mitarbeiter der Gemeinde La Neuveville

Sechs Schuldsprüche, zwei Freisprüche – das ist die Bilanz nach dem fünften und letzten Prozesstag am Regionalgericht Berner Jura-Seeland.

Am 15. Mai 2017 war eine 24-jährige Frau mit ihrer Hündin am Hafen von La Neuveville am Bielersee unterwegs. Nachdem die Hündin die Absperrung touchiert hatte, fiel sie reglos ins Wasser.

Ihre Halterin sprang in den See, um das Tier zu retten. Auch eine 53-jährige niederländische Touristin ging ins Wasser, um zu helfen. Wie der Hund wurden auch die beiden Frauen durch einen Stromschlag getötet.

Legende: Versiegelte Stromsteckdose im Hafen von La Neuveville – hier hat sich der Unfall am 15. Mai 2017 ereignet. Keystone/Peter Klaunzer

Sechseinhalb Jahre später, am 7. November 2023, begann der Prozess gegen acht Angeklagte – Elektriker, die die fehlerhafte Installation vorgenommen hatten, sowie damalige Mitarbeiter der Gemeinde. Allen wurde fahrlässige Tötung vorgeworfen, drei von ihnen auch die Verletzung von Bauvorschriften.