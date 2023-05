Das Zürcher Carunglück auf der Sihlhochstrasse vom Dezember 2018 mit zwei Toten und zahlreichen Verletzten kommt vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Chauffeur erhoben, wie sie mitteilt.

Welches Strafmass die Staatsanwaltschaft fordert, gibt sie erst am Prozess bekannt. Wann dieser stattfindet, ist noch offen.

Der Chauffeur aus Italien wird wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung, mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger grober Verletzung der Verkehrsregeln angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, auf der schneebedeckten und vereisten Fahrbahn viel zu schnell gefahren zu sein.

Dies habe dazu geführt, dass der Car trotz Vollbremsung frontal gegen die Mauer am Autobahnende prallte. Der Aufprall war derart heftig, dass eine Passagierin aus dem Bus geschleudert wurde und in die zehn Meter darunter fliessende Sihl stürzte. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Rund zwei Wochen nach dem Unfall starb im Spital eine weitere Person an den Folgen des Unfalls.

1 / 2 Legende: Die Wucht des Aufpralls hat den vorderen Teil des Cars eingedrückt. Einer der beiden Chauffeure starb später im Spital an seinen Verletzungen. Keystone/WALTER BIERI 2 / 2 Legende: Die Fahrbahn war am Morgen vom 16. Dezember 2018 schneebedeckt und vereist. Keystone/WALTER BIERI

Der Car war an einem Sonntagmorgen um 4.15 Uhr auf der Sihlhochstrasse in Zürich ins Schleudern geraten und in die Mauer am Autobahnende geprallt. Der Bus war für Flixbus von Genua nach Düsseldorf unterwegs.

Astra installierte Beton-Elemente

Die Mauer, welche den Car aufhielt und über welche das erste Todesopfer in die Sihl stürzte, bildet das Ende eines Autobahn-Stummels. Auf die Tatsache, dass die Autobahn dort zu Ende ist, wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht speziell hingewiesen.

Die Fahrspur bog einfach rechts ab. Wer jedoch links auf den Pannenstreifen geriet, etwa weil die Linien auf der Strasse zugeschneit waren, hatte bald die Mauer vor sich. Eine Absperrung gab es damals nicht, weil der Stummel regelmässig von Polizei und Rettungskräften als Wendeplatz genutzt wurde.

Ein Rest der Autobahn-Euphorie Box aufklappen Box zuklappen Der Stummel der Sihlhochstrasse zeugt von der einstigen Autobahn-Euphorie. Die im Jahr 1974 eröffnete Sihlhochstrasse sollte den Südast des «Expressstrassen-Ypsilon» bilden, der quer durch die Stadt Zürich hätte führen sollen. Das «Ypsilon» wurde nie fertiggestellt. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wurde das Projekt beerdigt. Von den Plänen übrig blieb nur der bereits gebaute Autobahn-Stummel über der Sihl.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) installierte nach dem Unglück Beton-Elemente, welche verhindern sollen, dass Verkehrsteilnehmende versehentlich geradeaus in die Mauer fahren.

Nicht der erste schwere Unfall an dieser Stelle

Im März 2016 gab es an dieser Stelle bereits einmal einen schweren Unfall. Damals hatte sich an einem Nachmittag ein Stau gebildet, ein Lastwagenfahrer fuhr von hinten auf die stehenden Fahrzeuge auf, geriet nach links auf den Pannenstreifen und schliesslich auf den Autobahn-Stummel.

Anders als beim Flixbus im Dezember 2018 gab die Abschrankung damals aber nach. Der Lastwagen durchbrach die Mauer, sodass er zehn Meter in die Tiefe stürzte und in der Sihl landete. Der Chauffeur erlitt schwere Verletzungen an den Beinen, überlebte aber.