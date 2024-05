Am Ostermontag hatte eine Lawine bei Zermatt am Riffelberg drei Menschen in den Tod gerissen. Damals konnte nur eine Person schwer verletzt geborgen werden.

Nun wurde der Leichnam eines Mannes, der noch als vermisst galt, gefunden.

Es handelt sich offenbar um einen 30-jährigen Kanadier.

Laut der Polizei Wallis hat ein Beamter der Kantonspolizei am vergangenen Freitag in seiner Freizeit auf einer Wanderung am Riffelberg den Mann in einem Lawinenkegel entdeckt. «Die Ermittlungen haben ergeben, dass es sich dabei um den 30-jährigen kanadischen Staatsangehörigen handelt, der nach dem Lawinenniedergang als vermisst gemeldet worden war», so eine Mitteilung.