Die Herausforderungen bestätigt eine Kita-Personalstudie von 2015, die das Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich im Auftrag des Sozialdepartements der Stadt Zürich verfasst wurde. Über 1000 Fachpersonen in den von der Stadt Zürich subventionierten rund 200 Kitas wurden befragt. Nur 20 Prozent gaben an, dass in ihrer Kita immer genügend Personal anwesend ist und rund die Hälfte der Befragten sagte, dass eine teilweise personelle Unterbelegung zum Teil oder sogar immer der Fall sei.