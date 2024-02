Starke Polarisierung und ein tiefes menschliches Unbehagen: Die Administrativuntersuchung, welche die Universität Bern vor drei Monaten in Auftrag gegeben hat, zeichnet ein vernichtendes Bild.

Legende: Christian Leumann, Rektor der Universität Bern, präsentiert die Ergebnisse der Administrativuntersuchung. Keystone/Anthony Anex

Am Nahost-Institut habe es Abhängigkeiten zwischen Leitung und Mitarbeitenden gegeben. Zudem ist die Rede von Interessenskonflikten und einem übertrieben informellen Führungsstil. Darum zieht die Universitätsleitung die Konsequenzen, wie sie an einer Medienkonferenz mitteilte: Das Institut wird in seiner jetzigen Form aufgelöst und neu gestaltet.

Hamas-Post als Auslöser

Bis Ende Juni 2024 will die Fakultät einen Bericht zur Neuausrichtung des Fachgebiets vorlegen. Bis dahin unterliegt das Institut der Aufsicht der Fakultätsleitung. Die Co-Leiterin des Instituts, Serena Tolino, wurde zudem für Mängel im Führungsverhalten, namentlich bei der Einstellung von Personal, ermahnt.

04:25 Video Aus dem Archiv: Dozent nach Hamas-Post fristlos entlassen Aus Schweiz aktuell vom 17.10.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

Dem Untersuchungsbericht ist die fristlose Entlassung eines Dozenten vorausgegangen. Dieser soll auf der Social-Media-Plattform X, vormals Twitter, den Angriff der Hamas auf Israel verherrlicht haben. Die Posts wurden mittlerweile gelöscht.

Um diese Aussagen geht es Box aufklappen Box zuklappen Gemäss «20 Minuten» soll der Dozent geschrieben haben, der Überfall sei das «beste Geschenk». In einem anderen Post habe er ein Video des Hamas-Überfalls mit den Worten «Shabbat Shalom» («Friede sei Sabbat») kommentiert.

«Alle Vorgaben für eine fristlose Kündigung sind erfüllt», erklärte der Rektor der Universität Bern, Christian Leumann, damals. «Die Äusserungen des Dozenten sind zynisch, menschenverachtend und inakzeptabel.»

Die Universität leitete daraufhin eine Administrativuntersuchung des Nahost-Instituts ein. Diese sollte die Führung des Instituts, dessen Prozesse und seine Positionierung unter die Lupe nehmen.