Der Berufsverband der Zürcher Fachhochschul-Dozierenden (FH ZH) kritisiert, dass die ZHdK Personen über Jahre nur befristet anstelle und bei den Beschäftigungsgraden Bandbreiten einsetze. «Das heisst, die Leute wissen nie, wie viel Arbeit sie haben von einem Semester zum anderen. Man hat nicht mal auf ein Jahr hinaus eine Sicherheit», sagt Marlies Stopper vom FH ZH.

ZHdK-Rektorin Karin Mairitsch weist diese Vorwürfe zurück. «Die ZHdK hält sich an die gesetzlichen Vorgaben.» Für befristete Anstellungen gebe es wegen wissenschaftlicher Besonderheiten eine Begrenzung von sechs Jahren. Und: Die Bandbreiten kämen vor allem in der Musik vor, dort könnten die Studierenden von Semester zu Semester ihre Instrumente wählen, das führe zu Schwankungen. «Wichtig ist, es gibt ein Mindestpensum, das die Dozierenden haben», so die Rektorin.