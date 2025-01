Gerhard Pfister: «Partei ist in aufgeregtem Zustand»

Unruhe in der Mitte-Partei

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach dem Doppelrücktritt von Bundesrätin Viola Amherd und Parteipräsident Gerhard Pfister wirkt die Mitte-Partei desorientiert, einige Parteimitglieder scheinen unzufrieden zu sein. Pfister relativiert in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF jedoch – man habe intern schon früh reagiert.

Gerhard Pfister Mitte-Präsident Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Pfister ist seit 2016 Präsident der CVP. Nach den Wahlen 2019 stiess er mit der Namensänderung und der Fusion mit der BDP den Reformprozess seiner Partei an. Nationalrat für den Kanton Zug ist er seit 2003.

SRF News: Wenn Sie Arzt wären und die Mitte-Partei ihre Patientin, was würden Sie ihr für eine Diagnose stellen im Moment?

Gerhard Pfister: Dass sie in einem aufgeregten Zustand ist. Ich glaube, das kann man nicht verleugnen, aber die Mitte-Partei ist gesund, es ist nichts Ernsthaftes. Es ist bei solchen Veränderungen normal, dass dann alle ein bisschen nervöser werden. Aber man muss sagen: Wir haben als Partei in den letzten Jahren sehr viel erreicht. Wir sind eine wichtige Partei für den Zusammenhalt in der Schweiz. Wie jede andere Partei haben wir aber verschiedene Interessen.

Es geht nicht an, dass die Partei irgendwelche Order herausgibt.

Nach der Rücktrittsankündigung von Bundesrätin Viola Amherd hat es Absagen gehagelt. Alle haben ihr Desinteresse für sich kommuniziert, von Koordination hat man da nichts gespürt. Wäre das nicht die Aufgabe des Parteipräsidenten?

Es ist der ganz persönliche Entscheid von jedem Einzelnen, der sich gut überlegen muss, ob er oder sie das will. Und es geht nicht an, dass da die Partei irgendwelche Order herausgibt. Das ist ein freier Entscheid und den muss man dann kommunizieren, wenn man sich so weit fühlt. Diejenigen, die abgesagt haben, sind die Favoriten der Presse. Diese haben auch früh abgesagt, damit andere überhaupt erst anfangen Überlegungen zu machen.

Legende: Nach dem Doppelrücktritt von Bundesrätin und Parteipräsident wirkt die Mitte-Partei desorientiert. Gerhard Pfister relativiert. KEYSTONE/Gaetan Bally

Unter Ihrer Präsidentschaft hat die Mitte-Partei als Nachfolgerin von CVP und BDP nach jahrzehntelangem Wählerschwund wieder zugelegt – und trotzdem sind offenbar einige in der Partei unzufrieden. Sind Sie zu forsch vorgegangen beim Zusammenschluss von CVP und BDP?

Man muss erstens sagen, dass es ein erfolgreicher Zusammenschluss gewesen ist, eine erfolgreiche Transformation. Bei den Wahlen 2023 haben wir zum ersten Mal seit über 40 Jahren wieder substanziellen Wähleranteil gewinnen können. Doch wie in jeder anderen Partei gibt es unterschiedliche Interessenlagen und das kommt halt in einer Transformationsphase auch noch dazu. Wir sind das vor mehr als einem Jahr angegangen, wir gehen das weiterhin an. Ich nehme das alles sehr ernst. Mein Anliegen ist einfach, dass das intern gemacht wird und fair für alle.

Wir haben nichts unter dem Deckel gehalten.

In der Öffentlichkeit hat man das Gefühl, dass jetzt, wo Sie ihren Rücktritt bekanntgegeben haben, vieles aufploppt, das vorher unter dem Deckel gehalten worden ist.

Wir haben nichts unter dem Deckel gehalten. Es ist immer da gewesen. Aber es ist klar, dass sich neue Optionen eröffnen, wenn der Verantwortliche für den Transformationsprozess geht. Und dass man sich fragt, in welche Richtung es gehen soll.

Amherd-Nachfolge: Wer noch im Rennen ist und wer nicht

1 / 20 Bild 1 von 20 Legende: Markus Ritter Der 57-jährige Präsident des Bauernverbandes würde gerne Bundesrat werden. Markus Ritter ist der erste Kandidat der Mitte-Partei, der öffentlich bestätigt, kandidieren zu wollen. Er sitzt seit 2011 für den Kanton St. Gallen im Nationalrat. KEYSTONE/Alessandro della Valle

2 / 20 Bild 2 von 20 Legende: Christophe Darbellay Der Walliser Staatsrat denkt «ernsthaft» über eine Kandidatur nach, wie er gegenüber der Zeitung «Nouvelliste» sagte. Der 53-Jährige war von 2006 bis 2016 Präsident der damaligen CVP und gehörte auch dem Nationalrat an. KEYSTONE/Cyril Zingaro

3 / 20 Bild 3 von 20 Legende: Andrea Gmür-Schönenberger Die Luzerner Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger macht sich ebenfalls Gedanken über eine mögliche Kandidatur, wie sie mitteilte. Keystone/GAETAN BALLY

4 / 20 Bild 4 von 20 Legende: Philipp Kutter Auch der Zürcher Mitte-Nationalrat Philipp Kutter überlegt sich eine Kandidatur, wie er gegenüber der «Sonntags-Zeitung» bekannt gab. Keystone/ ANTHONY ANEX

5 / 20 Bild 5 von 20 Legende: Elisabeth Schneider-Schneiter Die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider will noch abwarten mit einem Entscheid, wie sie der «Schweiz am Wochenende» sagte. KEYSTONE/Anthony Anex

6 / 20 Bild 6 von 20 Legende: Michaela Tschuor Im Kanton Luzern wird die amtierende Regierungsrätin als mögliche Kandidatin gehandelt. Sie will sich zeitnah entscheiden. KEYSTONE/Urs Flueeler

7 / 20 Bild 7 von 20 Legende: Die folgenden Politikerinnen und Politiker haben bereits erklärt, dass sie sich nicht für eine Kandidatur zur Verfügung stellen ... KEYSTONE/Gaetan Bally

8 / 20 Bild 8 von 20 Legende: Gerhard Pfister Mitte-Präsident Gerhard Pfister verzichtet. Das Amt passe nicht zu ihm, sagte er in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Keystone/PETER SCHNEIDER

9 / 20 Bild 9 von 20 Legende: Thomas Rechsteiner Auch der Nationalrat aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden hat sich gegen eine Kandidatur entschieden. Eine Nachfolgelösung für seine berufliche Tätigkeit zu finden, sei innert kurzer Zeit nicht möglich, begründete Rechsteiner die Absage. KEYSTONE/Alessandro della Valle

10 / 20 Bild 10 von 20 Legende: Karin Kayser-Frutschi Die Nidwaldner Regierungsrätin prüfte eine Bundesratskandidatur, sagte schliesslich aber ab. Ihre Aufgaben im Kanton Nidwalden und ihr Amt als Co-Präsidentin der Konferenz kantonaler Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) seien ihr wichtig. KEYSTONE/Alessandro della Valle

11 / 20 Bild 11 von 20 Legende: Reto Nause Ähnlich wie bei Ritter ist es bei Nationalrat Reto Nause: «Viele sagten mir, ich solle für den Bundesrat kandidieren.» Gegenüber dem «Blick» hielt er jedoch fest, für ihn sei klar, er wolle lieber auf den ebenfalls abtretenden Parteipräsidenten Gerhard Pfister folgen. «Ich habe mich geistig auf eine Kandidatur als Mitte-Präsident eingestimmt.» Keystone/PETER KLAUNZER

12 / 20 Bild 12 von 20 Legende: Philipp Matthias Bregy Der Oberwalliser Nationalrat und Mitte-Fraktionschef will wegen seiner Familie nicht kandidieren, wie er im Gespräch mit der «NZZ am Sonntag» sagte. Keystone/PETER KLAUNZER

13 / 20 Bild 13 von 20 Legende: Isabelle Chassot Die Freiburger Ständerätin Isabelle Chassot kennt das Regieren aus ihrem Heimatkanton. Bundesrätin wolle sie aber nicht werden, sagte sie dem Westschweizer Fernsehen RTS. Keystone/PETER KLAUNZER

14 / 20 Bild 14 von 20 Legende: Benedikt Würth Auch der St. Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth hat sich gegen eine Bundesratskandidatur ausgesprochen. Benedikt Würth.

15 / 20 Bild 15 von 20 Legende: Martin Candinas Er verspüre das nötige «innere Feuer nicht», sagte Martin Candinas – und verzichtet auf eine Kandidatur. KEYSTONE/Walter Bieri

16 / 20 Bild 16 von 20 Legende: Stefan Engler Der Bündner Ständerat Stefan Engler ist seit 2011 Ständerat und derzeit erster Vizepräsident der kleinen Kammer – im kommenden Jahr wird er voraussichtlich Ständeratspräsident. Es ist aussichtsreicher, im Dezember als Präsident des Ständerats gewählt zu werden», zitierte ihn die «Südostschweiz». Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

17 / 20 Bild 17 von 20 Legende: Heidi Z'graggen Ihr Einsatz und ihre volle Kraft gälten den Anliegen des Kantons Uri, der Berggebiete und der gesamten Schweiz. Die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen verzichtet auf eine Bundesratskandidatur. Keystone/URS FLUEELER

18 / 20 Bild 18 von 20 Legende: Pirmin Bischof Der Solothurner Ständerat gehört der Findungskommission für die Amherd-Nachfolge an und steht deshalb für eine Kandidatur nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für die Ständeräte Charles Juillard (JU), Marianne Binder-Keller (AG) sowie die Nationalräte Nicolò Paganini (SG) und Regina Durrer (NW). Keystone/Gaetan Bally

19 / 20 Bild 19 von 20 Legende: Markus Dieth Der Aargauer Regierungsrat verzichtet auf eine Kandidatur. Er sei sehr gerne Regierungsrat und schätze den direkten Kontakt mit der Bevölkerung, so Dieth. KEYSTONE/Anthony Anex

20 / 20 Bild 20 von 20 Legende: Walter Thurnherr Der frühere Bundeskanzler will ebenfalls nicht kandidierten, wie er gegenüber der «Aargauer Zeitung» erklärt hat. KEYSTONE/Peter Schneider

Bei den Mitte-Frauen herrscht Unmut, wegen eines aus ihrer Sicht schlechten Arbeitsklimas auf dem Generalsekretariat. Sie fordern eine externe Untersuchung. Haben Sie etwas verpasst?

Noch einmal: Wir sind die Entwicklungsschritte in der Organisation schon vor einem Jahr angegangen und ich appelliere an alle, dass sie sich in diesen Entwicklungsphasen beteiligen, in denen die Partei immer noch ist, dass man das aber intern und wirklich fair für alle macht.

Eine externe Untersuchung wollen Sie nicht?

Wir sind am Entwickeln der Organisation und wir müssen das machen, mit Rücksicht und mit Sorgfalt. Unsere Mitarbeitenden stehen in einem Spannungsfeld. Darüber müssen wir mit allen reden, aber wir sollten es intern machen.

Das Gespräch führte Klaus Ammann.