Im Raum Burgdorf ist am Montagmittag der Strom ausgefallen. Das Leben stand still.

Im Raum Burgdorf ist am Montagmittag der Strom ausgefallen. Ab 12 Uhr stand das Leben still. Grund sind gemäss Angaben der Energieversorgerin Localnet technische Probleme in der Unterstation Heimiswil. «Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung», stand auf der Internetseite. Es waren mehrere zehntausend Personen betroffen.

Mittlerweile ist der Stromausfall grösstenteils behoben, bestätigt Urs Gnehm, CEO von Localnet gegenüber dem Regionaljournal Bern Freiburg Wallis. Grund des Ausfalls sei ein technischer Defekt gewesen: «Ein Kabel wurde heiss, der Kabelmantel begann Rauch zu entwickeln, die Feuerwehr war vor Ort.» Um etwa 14 Uhr wurde aber der Strom wieder angeschaltet.

Audio Localnet-Chef Urs Gnehm im Interview: «Wir müssen noch genau untersuchen, was den Defekt ausgelöst hat» 03:16 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 16.08.2021. abspielen. Laufzeit 03:16 Minuten.

Die Stadt Burgdorf war besonders betroffen

«Es ging gar nichts mehr», schilderte SRF-Reporterin Sonja Mühlemann die Situation. Die Läden hatten geschlossen, die Anzeigen im Bahnhof-Burgdorf sind ausgefallen. «Niemand wusste, was tun», so die Reporterin weiter. Auch das Mobilefunknetz funktionierte nur noch eingeschränkt. Neben der Stadt Burgdorf gabe es über den Mittag auch in anderen Gemeinden keinen Strom mehr, zum Beispiel Oberburg, Hasle bei Burgdorf und Heimiswil. Betroffen waren auch rund 5'000 Kundinnen und Kunden der BKW.

Bei der Kantonspolizei Bern hatte man Kenntnis vom Vorfall. Die Blaulichtorganisationen konnten aber mehr oder weniger wie gewohnt arbeiten.