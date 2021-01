Bereits 2018 wurde mit Christian Jott Jenny ein Zürcher zum Präsidenten einer Bündner Gemeinde. Die Bevölkerung von St. Moritz sprach sich im zweiten Wahlgang für Jenny und gegen den amtierenden Gemeindepräsidenten aus. Jenny, der als Entertainer bekannt geworden ist, verbringt schon seit Jahren einen grossen Teil seiner Zeit im Oberengadin.

So machte er sich vor seiner Wahl seit 2007 als Gründer und künstlerischer Leiter des «Festival da Jazz» in St. Moritz einen Namen. Viele St. Moritzerinnen und St. Moritzer sahen in der schillernden Figur eine Persönlichkeit, die den Kurort nicht nur veralten, sondern auch vermarkten kann.

Die Zufriedenheit in der Bevölkerung scheint zwei Jahre nach Amtsantritt gross. Innerhalb des Vorstands kam es aber immer wieder zu Auseinandersetzungen. So wurde über Jennys Lohn, sein Pensum und seinen ungewohnten Führungsstil gestritten.