Legende: Bei solchen Ladestationen kann gratis parkiert werden. Keystone

In Basel können Elektroautos sogar gratis parkiert werden – jedoch nur bei Ladestationen. Im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts testete der Kanton solche Ladestationen in mehreren Basler Wohnquartieren. Anwohnerinnen und Anwohner können dort ihr Elektrofahrzeug laden, wenn sie keine eigene Lademöglichkeit haben. An den Ladestationen können jeweils ein bis zwei Elektroautos gleichzeitig aufgeladen werden. Die entsprechenden Parkplätze sind gelb markiert und entsprechend signalisiert. Es dürfen nur Elektroautos parkiert werden, die dort aufgeladen werden. Der Grosse Rat hat im April 2021 beschlossen, weitere solche Ladestationen im Rahmen des Gesamtkonzepts Elektromobilität zu realisieren. Auch in Zürich gibt es öffentliche Schnellladestationen.