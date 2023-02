Inhalt

Unterstützer des Assad-Regimes - Umstrittener syrischer Sänger kommt in die Schweiz

Der Auftritt des syrischen Sängers Wafeek Habib in Bülach sorgt für Aufruhr in der syrischen Gemeinschaft. In einigen seiner Songs verherrlicht er den syrischen Machthaber und dessen Armee. Viele Syrerinnen und Syrer in der Schweiz fordern deshalb ein Verbot des Konzerts.