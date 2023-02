Das Institut berechnet den Anteil der Hilfe an der Wirtschaftsleistung, am Bruttoinlandsprodukt (BIP), des jeweiligen Landes. Wirtschaftsschwache Länder, die viel Hilfe leisten, bekommen so einen besseren Rang als reiche Länder, die im Verhältnis weniger Hilfe leisten. Sowohl die militärische Hilfe an die ukrainische Armee, finanzielle Hilfe für den ukrainischen Staatshaushalt als auch die humanitäre Hilfe werden miteinbezogen.