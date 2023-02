Bundespolitiker reagieren unterschiedlich auf die Vergleichsstudie aus Kiel. Die SP etwa findet, die Schweiz müsse mehr tun. Sie will in der kommenden Frühlingssession einen Vorstoss einreichen, wonach die Schweiz ein 100-Millionen-Franken Entminungsprogramm für die Ukraine auflegen soll. Das Geld soll aus dem Armeebudget kommen. Die Mitte betont, man müsse in der Ukraine durchaus angemessene Hilfe leisten – dürfe aber die anderen Krisenherde nicht vergessen. FDP-Politiker ihrerseits finden die Vergleichsstudie unfair, weil die privaten Spenden nicht berücksichtigt werden. Die SVP findet die Höhe der Ukraine-Hilfe gerade richtig: Sie befürchtet, eine Erhöhung der Hilfe würde bloss in korrupten Kanälen versickern.

Der Bundesrat seinerseits will offenbar bald ein neues Hilfspaket für die Ukraine schnüren, das mehr als 100 Millionen Franken umfassen soll. Und laut dem EDA macht man sich beim Bund bereits Gedanken zum Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg. Allerdings: Die Bundesfinanzen sind unter Druck, deshalb könnten die anstehenden Ausgaben für die Ukraine in den kommenden Jahren auf Kosten der Entwicklungszusammenarbeit für Länder in Afrika, Asien oder Südamerika erfolgen.