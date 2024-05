19-Jähriger gesteht Tötung von Joggerin in Männedorf ZH

Der mutmassliche Täter, ein 19-jähriger Schweizer, hat die Tötung einer Joggerin in Männedorf ZH gestanden.

Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft.

Wie die Zürcher Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich beim Opfer um eine 35-jährige Schweizerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer nicht.

Am Dienstagabend hatte der mutmassliche, aber geständige Mann in einem Park am Zürichsee zwei Personen angegriffen und dabei die Frau getötet. Die zweite Person hat laut Polizeiangaben vom Dienstag leichte Verletzungen davongetragen. Vor dem Angriff hat sich der junge Schweizer nackt ausgezogen.

Legende: Blumen und Kerzen lagen am Dienstagabend am Tatort im Alma Park im zürcherischen Männedorf. KEYSTONE/Ennio Leanza

Als die Polizei am Dienstag eintraf, fand sie die schwer verletzte Frau und den Mann vor. Die Joggerin sei trotz Reanimation vor Ort gestorben, teilte die Polizei weiter mit.