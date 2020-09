Ein Nutzer von «Easy Ride» in der SBB-App staunt: Dieselbe Strecke in Zürich kostet auf dem Hinweg mehr als retour.

«Easy Ride» in der SBB-Ticket-App: Beim Einsteigen kann man die Funktion mit Drüberwischen aktiveren und beim Aussteigen wieder abstellen. Das System sollte dann automatisch den günstigsten Preis der Fahrt berechnen. In der Abrechnung lässt sich überprüfen, wieviel berechnet wurde.

Ein Nutzer ist irritiert: Die gleiche Tramfahrt innerhalb der Stadt Zürich am selben Tag kostet auf dem Hinweg 3.10 Franken und auf dem Rückweg nur noch 2.50 Franken.

Legende: Gleiche Strecke, unterschiedliche Richtung, verschiedene Preise ZVG

In der Summe die günstigste Option

Wie kommt das? SBB-Mediensprecher Martin Meier erklärt, «Easy Ride» suche immer die günstigste Option und das sei auch hier der Fall: Es habe eine sogenannte ZVV-Tageskarte «Kalendertag» für 5.60 Franken berechnet. Diese lässt sich nur auf diesem Weg beziehen.

Tatsächlich: Ansonsten kostet eine Tageskarte für diese Strecke 6.20 Franken, würde man die Teilstrecken einzeln lösen, käme es noch teurer.

Fragt sich, warum es in der Abrechnung nicht transparent gemacht wird, wie der Preis zustanden gekommen ist. Das sei ein Mangel, das System schaffe das noch nicht, sagt der SBB-Mediensprecher. Man habe wegen des Problems auch schon andere Kundenanfragen erhalten und sei daran, es zu beheben. Wann es soweit ist, das ist noch offen.

So oder so lohnt es sich, die «Easy Ride»-Abrechnungen genau zu prüfen. Stellt man dabei fest, dass zu viel berechnet wurde, kann man das auch via App melden, und der zu viel bezahlte Betrag sollte rückerstattet werden.