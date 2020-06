Starke Regenfälle haben in der Region Thunersee zu Überschwemmungen geführt. In Gunten (Gemeinde Sigriswil) ist ein Bach über die Ufer getreten.

Bis mindestens 17 Uhr ist die Kantonsstrasse Thun – Interlaken, die Seestrasse via Gunten, gesperrt.

Die Kantonsstrasse Steffisburg – Teuffenthal musste nach mehreren Murgängen gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Bern hat am Morgen verschiedene Meldungen aus Gunten wegen Wassereinbrüchen erhalten. Dort überschwemmte am frühen Morgen das Älebächli, das durch den Eygraben führt, die Kantonsstrasse Thun – Interlaken.

Seestrasse in Gunten unterbrochen

Videobilder von SRF-Augenzeugen zeigten Wassermassen auf der Seestrasse und stecken gebliebene Autos. Die Seestrasse ist wegen Wasser, Geröll und Holz gesperrt.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-sda sagte der lokale Feuerwehrkommandant Thomas Dreyer gegen Mittag, die steckengebliebenen Autos hätten wieder wegfahren können. In Tiefgaragen in der Nähe des Bachs seien aber mehrere Autos beschädigt worden. Der Bach sei nun wieder in seinem Bett, doch die Kantonsstrasse am See voller Geröll. Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr dauert noch an.

Die Kantonspolizei hat gemäss Sprecherin Jolanda Egger keine Kenntnis von verletzten Personen. Auch die Seepolizei ist im Einsatz und klärt ab, ob eine Sperre gegen das Schwemmholz errichtet werden muss.

Legende: Schwemmholz treibt im Thunersee bei Gunten. Die Seepolizei prüft, ob eine Sperre eingebaut werden muss. SRF-Augenzeuge Daniel Schoonbroodt

Teuffenthal ist nicht erreichbar

Nach mehreren Murgängen musste am Morgen auch die Kantonsstrasse Steffisburg – Teuffenthal bei Buchen gesperrt werden. Das Dorf Teuffenthal sei derzeit nicht erreichbar, teilte die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern mit. Die Räumungsarbeiten sind im Gang.

In der Region Gunten – Sigriswil – Teuffenthal regnete es in der Nacht auf Mittwoch besonders stark. Laut SRF Meteo fielen im nahen Thun in den Stunden nach Mitternacht 33 Liter Regen pro Quadratmeter.

Bei der Kantonspolizei Bern gingen am Morgen etwa 30 Schadenmeldungen aus dem ganzen Kanton ein, die meisten aus der Region Gunten und Sigriswil. Betroffen waren aber auch die Regionen Oberaargau, Langenthal, Thörigen und Wangen an der Aare.