Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag ist es in verschiedenen Teilen der Schweiz zu heftigen Gewittern und Überschwemmungen gekommen.

Im Kanton Tessin in den Tälern Val Onsernone, Val Lavizzara und Maggiatal ist es laut Alertswiss zu Überschwemmungen gekommen und es ist mit weiteren zu rechnen.

Bei einem Erdrutsch im Maggiatal sind zwei Personen ums Leben gekommen, eine Person wird noch vermisst.

Im Kanton Wallis ist der Fluss Vispa erneut über die Ufer gegangen, die Lage hat sich mittlerweile etwas beruhigt. Die Autobahn A9 ist an zwei Stellen wegen Überschwemmungen gesperrt.

Die Behörden rufen die Menschen in den betroffenen Gebieten im Tessin dazu auf, Häuser in Flussnähe zu verlassen und in der Höhe Schutz zu suchen. Zudem solle man nicht in den Keller oder in die Tiefgarage gehen.

Zwei Tote nach Erdrutsch im Tessin Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Im Maggiatal sind bei einem Erdrutsch zwei Personen ums Leben gekommen, die Suche nach einer weiteren Person läuft gemäss Kantonspolizei. Das Unglück ereignete sich im Gebiet Fontana. Das schlechte Wetter erschwere die Rettungsarbeiten, schrieb die Tessiner Kantonspolizei am Sonntag. Auch die Kantonsstrasse durch das Maggiatal ist den Angaben zufolge unterbrochen, da in Visletto, einem Ortsteil von Cevio TI, eine Brücke einstürzte. Mehrere Seitentäler seien daher auf dem Landweg nicht mehr erreichbar. Auch die Campingplätze entlang der Maggia wurden evakuiert, wie es weiter hiess. In den betroffenen Gebieten fielen zum Teil der Strom und die Internetverbindungen aus, wie die Zeitung «La Regione» online berichtete.

Auf dem Naturgefahrenportal des Bundes wurde die Gefahrenstufe für das Tessin westlich von Faido auf Stufe vier erhöht. In den Regionen Leventina, Alta Vallemaggia und Verzasca kann es aufgrund des Gewitters unter anderem zu abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen kommen.

Verschmutztes Trinkwasser in Teilen des Tessins Box aufklappen Box zuklappen Im Alta Vallemaggia im Tessin ist das Trinkwasser verschmutzt. Die Behörden haben am Sonntagmorgen über Alertswiss davor gewarnt, das Leitungswasser zu konsumieren. Betroffen war das Gebiet ab Cevio, Vaö Rovana, Val Bavona und Val Lavizzara, wie es auf Alertswiss hiess. Das Trinkwasser sollte demnach bis auf Weiteres nicht zum Trinken, Kochen oder Waschen verwendet werden.

Pässe und Strassen gesperrt

Der Nufenenpass, der das Oberwallis mit dem Tessiner Bedrettotal verbindet, ist seit dem Samstagnachmittag gesperrt. Nach Polizeiangaben gab es einen Erdrutsch. Wegen eines Murgangs aufgrund der starken Niederschläge am Samstagnachmittag ist auch die Simplon-Route bis auf Weiteres nicht mehr befahrbar.

00:20 Video Die Rhone ist überflutet Aus News-Clip vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Bis am Samstagabend rutschte noch Material auf den Streckenabschnitt auf Höhe Galerie Engi VS, wie das Bundesamt für Strassen Astra meldete.

Unwetter zieht vorüber Box aufklappen Box zuklappen Trotz des grossen Potenzials für Unwetter blieben am Samstag weite Teile der Deutschschweiz verschont, wie Luzian Schmassmann von SRF Meteo erklärt. Auch Wind und Hagel waren nicht so stark, wie erwartet. Am Alpensüdhang und in den angrenzenden Gebieten ist es hingegen zu sehr grossen Regenmengen gekommen. Als Folge führen diverse Flüsse Hochwasser. Dazu kam es zu diversen Erdrutschen und Strassensperrungen. Die Prognose für den Pegelstand der Rhone bei Sion ist steigend und liegt zurzeit bei Gefahrenstufe fünf (Stand 07:00 Uhr am Sonntag). Die Lage an der Alpensüdseite entspannt sich am Sonntag. Tagsüber ist nicht mehr mit grossen Regenmengen zu rechnen.

Überschwemmungen im Wallis

Am Samstagabend musste auch die Hauptstrasse Andermatt-Brig VS auf der Höhe des Furka-Passes in beide Richtungen wegen Steinschlags gesperrt werden, wie der TCS und das Astra meldeten. Die Massnahme gelte bis auf Weiteres. Zudem sind der Grimsel-, Gotthard- und der Lukmanierpass gesperrt.

Die Rhone ist an mehreren Stellen über die Ufer getreten. Auch an den Seitenflüssen kam es zu Überschwemmungen. Der Höchststand des Rhonehochwassers sei in der Nacht auf Sonntag im Oberwallis erreicht worden, schrieb das Kantonale Führungsorgan (KFO) in einer Mitteilung. Für den frühen Morgen werde er im Unterwallis erwartet.

Unterbrüche im Bahnverkehr Box aufklappen Box zuklappen Das Unwetter führte auch zu Störungen im Bahnverkehr. Wegen Hochwassers war am frühen Sonntagmorgen im Unterwallis die Strecke Lausanne – Brig zwischen Riddes und Ardon VS unterbrochen, wie die SBB auf X mitteilten. Voraussichtlich werde die Störung bis mindestens 18:00 Uhr andauern, hiess es. Betroffen war auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGBahn) und damit die Bahnverbindungen vom Wallis in den Kanton Uri und weiter nach Graubünden. Sowohl die Strecke zwischen Brig und Oberwald als auch – auf Bündner Seite – jene zwischen Dieni und dem Oberalppass waren unterbrochen. Weil die Zufahrtsstrasse ins Goms gesperrt war, war zudem der Betrieb des Autoverlads an der Furka eingestellt.

Überschwemmungen gab es Communiqué unter anderem zwischen Raron und Gampel und zwischen Chippis und Siders. Unter anderem im Goms, in Täsch, in Siders/Chippis oder in Sitten mussten Menschen ihre Häuser verlassen. Insgesamt wurden nach Behördenangaben mehrere hundert Personen in Sicherheit gebracht.

Auf der Plattform X kursierten ausserdem Videos, die Überschwemmungen in der Gemeinde Zermatt VS zeigen sollten. Laut der Gemeindepräsidentin von Zermatt sei der Ort wieder erreichbar, die Lage habe sich etwas entspannt.

Wegen Hochwasser ist auch die Autobahn A9 Richtung Brig zwischen Sitten-West und Siders-Ost und in beiden Richtungen zwischen Susten-Ost und Gampel gesperrt. Auch zahlreiche andere Strassen im Kanton waren nicht passierbar, darunter die Simplon-Achse. Auch ist auf der Simplon-Bahnstrecke der Verkehr stark beeinträchtigt.

Rekord-Regenmengen

Die Gewitter seit Samstagmittag haben den südlichen Walliser Alpen, dem Simplon-Gebiet und bis in die Leventina heftige Gewitter mit Rekord-Regenmengen gebracht.

Wie der Niederschlagsradar des Bundes zeigt, fielen etwa im oberen Maggiatal in den vergangenen 24 Stunden rund 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist noch viel mehr als am vergangenen Wochenende beim verheerenden Unwetter im Misox GR. Dort waren es 120 Liter Regen pro Quadratmeter.