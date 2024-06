Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag kommt es in verschiedenen Teilen der Schweiz zu Gewittern und Überschwemmungen.

Mehrere Kantone haben Warnungen vor Regen, Blitzen, Hagel und Sturmböen, aber auch vor Hochwasser ausgegeben.

Im Kanton Wallis ist der Fluss Vispa erneut über die Ufer gegangen, wie Bilder und Videos auf sozialen Plattformen zeigen.

Im Kanton Tessin in den Tälern Val Onsernone, Val Lavizzara und Val Maggia ist es laut Alertswiss zu Überschwemmungen gekommen. Die Behörden rufen die Menschen dazu auf, Häuser in Flussnähe zu verlassen und in der Höhe Schutz zu suchen. Zudem solle man nicht in den Keller oder in die Tiefgarage gehen.

Die Kantone Genf und Waadt untersagten für den Samstagnachmittag und -abend geplante Veranstaltungen im Freien. Betroffen davon waren unter anderem Fanzonen, in denen Fussballbegeisterte das EM Spiel der Schweiz gegen Italien mitverfolgen wollten. In Nyon VD wurde ausserdem ein Schwimmbad schon am Nachmittag geschlossen.

Legende: Das Public Viewing in Genf wird aufgrund der Unwettergefahr geschlossen. Keystone/Martial Trezzini

Mehrere Kantone warnen

Gewitterwarnungen gab es in den Westschweizer Kantonen sowie in den beiden Basel, in Solothurn, dem Aargau und auch im Kanton Tessin. Die Menschen wurden aufgerufen, Wälder, Bäume und offenes Gelände zu meiden. Wasserabflüsse sollten freigehalten und bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel und Topfpflanzen gesichert werden.

Der Kanton Wallis stufte wegen der heftigen Gewitter seit Samstagnachmittag seine Warnung vor Hochwassern herauf. Besondere Gefahr geht nach Angaben des Kantonalen Führungsstabes von der Rhone und von den Seitenflüssen am linken Rhoneufer aus.

SRF Meteo: Potenzial für Unwetter auch in Deutschschweiz Box aufklappen Box zuklappen Legende: Christoph Siegrist von SRF Meteo. SRF Die Westschweiz wappnet sich also vor schweren Unwettern. Wie die Gefahr für die Deutschschweiz aussieht, weiss Christoph Siegrist von SRF Meteo: «Das Potenzial von Unwettern ist auch in der Deutschschweiz da.» Das Heimtückische sei der Wind: «Die Gewitter lösen Sturmböen aus, welche losgelöst von Gewittern weiterziehen können.» Wenn im Elsass beispielsweise heftige Gewitter wüten, könnten diese Sturmböen bis Basel weiterziehen. Die Unwettergefahr in der Westschweiz sei aufgrund der Nähe zu Frankreich höher. Dort erwarte man schwere Gewitter. Es sei schwierig abzuschätzen, wann die Unwetter die Deutschschweiz erreichen, sagt Siegrist. «Wir gehen davon aus, dass es nach 20 Uhr der Fall sein wird.»

Die Walliser Behörden riefen dazu auf, das Reisen einzuschränken, sich nicht in der Nähe von Wasserläufen aufzuhalten und nicht auf Brücken zu parkieren. Auch sollten die Menschen, um sich nicht zu gefährden, auf das Filmen und Fotografieren von Hochwasser verzichten.

Besonders betroffen sind nach Angaben des Führungsorgans das Entremont, das Val d'Hérens, das Val d’Anniviers, das Mattertal, das Goms, das Binntal und das Simplongebiet. Während auch in anderen Gebieten potenzielle Gefahr herrscht, dürfte das Chablais einigermassen verschont bleiben, wie es in der Mitteilung hiess.

Pässe gesperrt

Der Nufenenpass – er verbindet das Oberwallis mit dem Tessiner Bedrettotal – ist seit dem Nachmittag gesperrt. Nach Polizeiangaben gab es einen Erdrutsch. Wegen eines Murgangs aufgrund der starken Niederschläge am Samstagnachmittag war auch die Simplon-Route bis auf Weiteres nicht mehr befahrbar. Bis am Abend rutschte noch Material auf den Streckenabschnitt auf Höhe Galerie Engi VS, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) meldete.

Am Abend musste auch die Hauptstrasse Andermatt-Brig VS auf der Höhe des Furka-Passes in beide Richtungen wegen Steinschlags gesperrt werden, wie der TCS und das Astra meldeten. Die Massnahme gelte bis auf Weiteres.

In der Ostschweiz wurden am Samstagabend wegen der erwarteten steigenden Wassermengen am Rhein die Fuss- und Radwege in den Rhein-Vorländern gesperrt. Es wurde davon abgeraten, sich in der Nähe des Flusses aufzuhalten. Neben starkem Regen könne auch Schmelzwasser den Rhein ansteigen lassen.