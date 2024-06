Nach heftigen Unwettern im Bündner Südtal Misox werden vier Personen vermisst.

Starke Gewitter und Niederschläge führten zu Überschwemmungen in dem Gebiet.

Nach massiven Gewittern und Niederschlägen im Bündner Südtal Misox werden vier Personen vermisst, wie die Kantonspolizei Graubünden am frühen Samstagmorgen mitteilt. Nähere Angaben gibt es derzeit nicht.

Legende: Nicht nur im Wallis herrscht Unwetterlage: In Misox in Graubünden werden vier Personen vermisst, nachdem der Kanton vor Überschwemmungen gewarnt hat. Colourbox/Erwin Wodicka/Symbolbild

Der Kanton Graubünden warnte am Vorabend via Alertswiss-Warndienst des Bundes vor Überschwemmungen im Misox, nachdem es bereits zu Überschwemmungen in dem Gebiet gekommen war. Zahlreiche Menschen mussten in der Nacht in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei schreibt von Dutzenden Evakuierten in der Region Mesolcina/Calanca.

Kanton Graubünden an die Bevölkerung: Box aufklappen Box zuklappen Nicht in Keller oder Tiefgaragen begeben

Nicht mit Auto oder Velo überflutete Strassen benutzen.

Gewässer, die Hochwasser führen, meiden.

Höher liegende Gebäudeteile aufsuchen.

Im Dorf Lostallo kam es darüber hinaus zu einem Murgang. Der TCS berichtete auf seiner Internetseite, die Autobahn A13 sei nach einem Erdrutsch zwischen Roveredo GR und Lumino TI im untersten Teil des Misox in beiden Richtungen gesperrt.