Ursache noch unklar Touristenbus prallt in Zürich in Kunsthaus

14.10.2025, 16:44

  • Ein Touristenbus ist kurz nach Mittag in die Fassade des Kunsthauses Zürich geprallt.
  • Der Fahrer, ein 68-jähriger Mann, wurde ins Spital gebracht.
  • Die Polizei schliesst nicht aus, dass ein gesundheitliches Problem die Ursache des Unfalls gewesen sein könnte.

Die rund zwanzig Passagiere im Bus blieben unverletzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Der Bus war auf der Rämistrasse in Richtung Bellevue unterwegs, als er von der Strasse abkam, eine Ampel rammte und schliesslich gegen das alte Gebäude des Kunsthauses prallte.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

  • Bild 1 von 3. Der Touristenbus geriet aus noch ungeklärten Gründen rechts auf das Trottoir und prallte in die Fassade des Kunsthauses. Bildquelle: SRF.
    Unfallort mit Bus.
  • Bild 2 von 3. Der Chauffeur wurde ins Spital gebracht. Bildquelle: SRF.
    Busunfall.
  • Bild 3 von 3. Der Bus kollidierte mit einem Lichtsignalmasten. Bildquelle: SRF.
    Kaputter Lichtsignalmast.
