Ursache unklar Sechs Tote nach Postauto-Brand in Kerzers FR ++ Mehrere Verletzte

10.03.2026, 20:54

  • Ein Postauto ist gegen 18:25 Uhr im Zentrum von Kerzers FR in Brand geraten.
  • Laut der Kantonspolizei Freiburg sind dabei sechs Menschen ums Leben gekommen.
  • Weitere vier Passagiere und eine Person wurden bei der Intervention verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte.
  • Die angesagte Pressekonferenz findet derzeit statt, eine Übertragung per Stream ist untersagt.
  • Bild 1 von 6. Beim Brand eines Postautos sind mehrere Passagiere ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
    Ausgebrannter Bus
  • Bild 2 von 6. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Bildquelle: BRK.
    Ausgebrannter Bus.
  • Bild 3 von 6. Die Feuerwehr hat einen Sichtschutz aufgestellt. Bildquelle: BRK.
    Einsatz Feuerwehrmänner.
  • Bild 4 von 6. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte ist vor Ort. Bildquelle: BRK.
    Einsatz von Feuerwehrmännern.
  • Bild 5 von 6. Es sei noch zu früh, um sich zu den Ursachen des Brandes zu äussern, erklärte ein Polizeisprecher. Bildquelle: BRK.
    Helfer in gelben Westen.
  • Bild 6 von 6. Bildquelle: BRK.
    Feuerwehrmann im Einsatz.
Themen in diesem Liveticker

  • Mindestens sechs Tote
  • Medien werden jetzt informiert
  • Verletzter nach Zürich geflogen
  • Medienkonferenz verzögert sich
  • Mehrere Tote bei Brand von Bus: Was bisher bekannt ist

SRF 4 News, 10.3.2026, 21:30 Uhr ; 

