- Ein Postauto ist gegen 18:25 Uhr im Zentrum von Kerzers FR in Brand geraten.
- Laut der Kantonspolizei Freiburg sind dabei sechs Menschen ums Leben gekommen.
- Weitere vier Passagiere und eine Person wurden bei der Intervention verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte.
- Die angesagte Pressekonferenz findet derzeit statt, eine Übertragung per Stream ist untersagt.
Bild 1 von 6. Beim Brand eines Postautos sind mehrere Passagiere ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
Bild 2 von 6. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Bildquelle: BRK.
Bild 3 von 6. Die Feuerwehr hat einen Sichtschutz aufgestellt. Bildquelle: BRK.
Bild 4 von 6. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte ist vor Ort. Bildquelle: BRK.
Bild 5 von 6. Es sei noch zu früh, um sich zu den Ursachen des Brandes zu äussern, erklärte ein Polizeisprecher. Bildquelle: BRK.
Bild 6 von 6. Bildquelle: BRK.
