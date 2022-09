Am Anfang stand das Projekt «Retrofit» der Engadiner Kraftwerke. Nach über 40 Jahren wurde die Staumauer Punt dal Gall im Schweizerischen Nationalpark nahe der italienischen Grenze umfassend saniert. Teil des Projekts war auch der Grundablass. Der «Stöpsel» des Stausees, ein rechteckiger Kanal, ist mit Stahlplatten ausgekleidet. Diese wurden beim Bau 1969 mit einer PCB-haltigen Rostschutzfarbe behandelt. Die Industriechemikalie ist mittlerweile weltweit verboten, 2013 stufte die WHO PCB als krebserregend ein.



2016 hatte die Spezialfirma des angeklagten Bauführers den Auftrag, den Grundablass zu sanieren, dabei die alte giftige Farbe zu entfernen und eine neue aufzutragen. Weil man wusste, wie heikel die Arbeiten sind, traf man entsprechende Vorkehrungen. Die Baustelle wurde abgedichtet und in Unterdruck versetzt. So sollten bei den Sandstrahlarbeiten keine Schadstoffe in die Umgebung gelangen.



In der Nacht auf den 22. September 2016 aber passierte die Panne. Bei den nächtlichen Arbeiten gab es laut der Bündner Staatsanwaltschaft ein Leck, giftiger Staub gelangte über einen undichten Kabelkanal nach draussen ins Innere der Staumauer. Am nächsten Morgen sahen andere Arbeiter den Schaden und schlugen Alarm.



Ein paar Wochen später nahmen die Engadiner Kraftwerke Proben aus dem Spöl. Die böse Überraschung: Die PCB-Belastung im Fluss war viel zu hoch. Spätere Berechnungen des kantonalen Umweltamts zeigten, dass nicht der Sanierungsunfall allein an der hohen PCB-Belastung schuld sein dürfte. Schon vorher sind laut Berechnungen des kantonalen Amts 85 Prozent der Gesamtmenge des PCB's im Spöl aus der Staumauer in den Bach gelangt – ob durch Abrieb oder Pannen ist unklar. Vor Gericht behandelt wurde nun der Unfall bei den Sanierungsarbeiten 2016.