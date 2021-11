Der als William W. bekannte 48-jährige Mann wurde bereits mehrmals rechtskräftig wegen Kindsmissbrauchs verurteilt.

Das erste Urteil in den 1990er-Jahren lautete 18 Monate Gefängnis bedingt. W. hatte im Aargau mehrere Kindern sexuell missbraucht.

2006 missbrauchte W. in Starrkirch-Wil (SO) ein 8-jähriges Mädchen. Dafür musste er 5 Jahre eine Therapie in einer geschlossenen Einrichtung machen. Er verweigerte jedoch die Behandlung. 2016 kam W. frei – trotz grossem Rückfallrisiko. Der Pädophile hatte sich gegen eine Verlängerung der Massnahme gewehrt. Der Kanton Solothurn musste dem Mann mehrere 10'000 Franken Entschädigung bezahlen, weil er laut Bundesgericht zu lange in Haft sass.

In Freiheit verstiess William W. danach wiederholt gegen Bewährungsauflagen (elektronische Fussfessel, Reiseverbot,...). Trotz vieler Verwarnungen konnten die Solothurner Behörden den Mann nicht sanktionieren.

2018 ereigneten sich die Übergriffe, welche nun vor Obergericht verhandelt wurden.

Eine externe Untersuchung kam 2019 zum Schluss, dass die Behörden korrekt gehandelt hatten. Es zeigte sich aber, dass es Lücken gab im Verfahrensrecht im Umgang mit solchen Fällen. Unter anderem deswegen wurde das kantonale Justizvollzugsgesetz angepasst.