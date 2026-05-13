Das von der Schweiz in den USA bestellte Patriot-Raketenabwehrsystem könnte doppelt so teuer werden wie ursprünglich geplant.

Das schreiben die Medien von Tamedia und CH Media.

Ein Sprecher des Bundesamts für Rüstung bestätigt auf Anfrage von SRF aber nicht, dass man mit einer Verdoppelung des Preises rechne. Er schreibt aber, die erwarteten Mehrkosten seien im Bereich von, Zitat: «50 Prozent plus». Bestellt hatte der Bundesrat die Luftabwehrraketen ursprünglich für 2.3 Milliarden Franken.

Lieferung könnte sich weiter verzögern

Beim Patriot-Raketenabwehrsystem kommt es nicht nur zu Mehrkosten. Auch die Lieferung verspätet sich um mehrere Jahre, wegen des Ukraine-Kriegs – und nun dürfte sich die Lieferung wegen des Iran-Kriegs noch weiter verzögern, wie die Medienportale schreiben.

Legende: Ein deutsches Patriot-Abwehsrystem. REUTERS/Kacper Pempel

Im April hatte der Bundesrat darum entschieden, die Zahlungen an die USA für das Patriot-System zu stoppen. Zudem sagte der Bundesrat, er schliesse nicht aus, den Kauf ganz abzubrechen – und dafür ein Raketenabwehrsystem in Europa zu kaufen.