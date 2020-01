So verlief Trumps Reise nach Davos

US-Präsident in der Schweiz

US-Präsident Donald Trump ist in Davos gelandet und wurde von einem Fahrzeug-Konvoi ins Hotel InterContinental gebracht.

Zuvor waren zwei Maschinen aus Washington am Flughafen in Kloten angekommen. In einem der Flugzeuge war Trump gereist.

Laut dem Weissen Haus verliess die «Air Force One» Washington am Vorabend.

Sogenannte «Planespotter» warteten über Stunden am Zürcher Flughafen, um die Ankunft der Boeing zu verfolgen.

Trump flog mit seinem eigenen Helikopter «Marine One» ans Weltwirtschaftsforum, zusammen mit sechs weiteren Helikoptern. Hunderte Schaulustige verfolgten die Ankunft in Davos.

US-Präsident Trump kommt in Davos an Bild 1 / 13 Legende: Bereits am Montagabend bestieg US-Präsident Donald Trump eine der beiden Maschinen, welche nach Zürich flogen. Keystone Bild 2 / 13 Legende: Sogenannte «Planespotter» standen sich bereits ab ein Uhr morgens am Zürcher Flughafen die Beine in den Bauch, um einen Blick auf die Präsidentenmaschinen zu erhaschen. SRF / Simone Herrmann Bild 3 / 13 Legende: Die Sicherheitsvorkehrungen im und rund um den Flughafen Kloten waren immens. Keystone Bild 4 / 13 Legende: Glücklich waren die, die die «Air Force One» auf dem Rollfeld mit ihrer Kamera einfingen. SRF / Pasquale Ferrara Bild 5 / 13 Legende: Kurz vor acht Uhr landete die erste der beiden Maschinen in Zürich. Die zweite «Air Force One» landete rund 20 Minuten später gegen 8:20 Uhr. Keystone Bild 6 / 13 Legende: Beide Maschinen des Präsidenten parkten nach ihrer Ankunft auf dem Rollfeld in Zürich. Bis zur Landung des zweiten Flugzeugs war ungewiss, in welchem Trump sass. Keystone Bild 7 / 13 Legende: In Zürich wechselte Trump von der «Air Force One» in einen Helikopter. Keystone Bild 8 / 13 Legende: In seinem Helikopter «Marine One» flog der US-Präsident sodann weiter nach Davos. Keystone Bild 9 / 13 Legende: In seinem Konvoi befanden sich sechs weitere Helikopter. SRF Bild 10 / 13 Legende: Rund eine Dreiviertelstunde später landete Trumps Helikopter in Davos. Nicht im Bild: Hunderte Schaulustige, die seine Ankunft mitverfolgten. Keystone Bild 11 / 13 Legende: Schnurstracks ging es weiter – vom Heli in den SUV ... SRF Bild 12 / 13 Legende: ... der gemäss des Anlasses mit einer US- und mit einer Schweizer Fahne geschmückt war. SRF Bild 13 / 13 Legende: Vom Landeplatz ging es weiter ins Hotel InterContinental, das sogenannte «Golden Egg». Keystone (Archivbild)

Die Eröffnungsrede am WEF soll der US-Präsident am Dienstag um 11:30 Uhr halten. Noch ist unklar, was Trump ins Zentrum seiner Rede stellen wird. Schon jetzt zeigt sich: Sein Besuch könnte von der Debatte um den Klimawandel überschattet werden.

Doch bereits via Twitter machte er klar, dass er Hunderte Milliarden Dollar wieder zurück in die USA bringen wird und: «Wir sind die Nummer eins im Universum!»

Auch Trumps Tochter Ivanka wird im Landwassertal erwartet. Zusammen reisen werden Vater und Tochter aber wohl nicht.