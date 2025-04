Per E-Mail teilen

Die Erholung an der Schweizer Börse am Dienstag war nur von kurzer Dauer.

Der von US-Präsident Donald Trump losgetretene Handelskrieg schickt die Schweizer Börse am Mittwoch wieder auf Talfahrt.

Der SMI gibt kurz nach Handelsstart um 2.6 Prozent auf 11'057 Punkte nach.

Richemont (-3.8 Prozent) zählt zu den grössten Verlierern. Neben den Zoll-Sorgen lasten diverse Studien zum Sektor auf der Branche. Zudem senkt die Deutsche Bank das Rating. Auch Swatch (-2.8 Prozent) gibt deutlich nach.

Vor allem aber die Pharmaschwergewichte Roche (GS -5.4 Prozent) und Novartis (-5.3 Prozent) kommen unter Druck. Mit ein Grund sind Medienberichte, wonach bald auch Pharmaprodukte von den USA bezollt werden sollen. Diese waren bislang ausgeklammert.

Legende: Analysten zufolge dürfte eine echte Erholung schwierig werden, solange sich keine Verhandlungserfolge nach dem US-Zollhammer abzeichnen. KEYSTONE/Michael Buholzer

Auch Finanzwerte verlieren an Wert an der Schweizer Börse. So zählen UBS (-4.8 Prozent), Julius Bär (-5.4 Prozent) und auch Partners Group (-3.6 Prozent) zu den grössten Verlierern.

Defensive Titel wie Swisscom (-0.9 Prozent) oder Lindt (-0.7 Prozent) aber auch Lonza (-1.5 Prozent), SGS (-0.7 Prozent) oder die stark europalastigen Geberit (+0.3 Prozent) halten sich noch vergleichsweise gut.