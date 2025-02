Per E-Mail teilen

Die Nachfrage nach Blumen ist gross – besonders am heutigen Valentinstag dürften vielen ihren Liebsten noch einen Strauss mitbringen. Für die Blumenfachgeschäfte ist es einer der umsatzstärksten Tage im Jahr.

Doch die Lehrstellen zu besetzen, ist zunehmend schwierig. Das stellt auch Barbara Keller fest. Seit 21 Jahren bildet sie Lernende aus.

«Dieses Jahr konnten wir erstmals unsere offene Stelle nicht besetzen, da wir zu wenige Anfragen hatten», sagt Keller. Niemand habe gepasst. «So leid es uns tut, müssen wir dieses Jahr pausieren», sagt Keller.

Einbruch um 30 Prozent

Tatsächlich ist die Zahl der Floristiklernenden in den letzten zehn Jahren um rund 30 Prozent gesunken. Und: Sind die Jungen erst ausgebildet, bleiben sie oft nicht auf dem Beruf.

Für Jonathan Heimgartner ging ein Kindheitstraum in Erfüllung: Er schliesst seine Floristenlehre dieses Jahr ab. Er kann aber nachvollziehen, warum sich andere gegen den Beruf entscheiden. «Man ist neun Stunden auf den Beinen, die Arbeitsräume sind etwas kühler, man arbeitet immer mit den Händen. Diese sehen dann nicht mehr so schön aus.»

Legende: Für Jonathan Heimgartner ist es ein Traumberuf. Aber für viele sind die Arbeitsbedingungen nicht mehr attraktiv genug. SRF

Weitere Minuspunkte: Arbeiten am Wochenende und der relativ geringe Lohn.

Revidierte Berufsbildungsgänge

Zudem ist es laut dem Schweizer Floristenverband schwieriger, genügend gut qualifizierte Ausbildungsbetriebe zu finden.

Um den Beruf für junge Leute dennoch attraktiver zu machen, ergreift der Verband nun Massnahmen. «Wir haben gerade die Berufsbildungsgänge revidiert», sagt Thomas Meier, Geschäftsleiter des Schweizer Floristenverbands. Es werde einen Lehrgang für Floristen auf dem zweiten Bildungsweg geben.

Legende: Thomas Meier, Geschäftsleiter Schweizer Floristenverband, weiss um die Schwierigkeiten: «Wir investieren in die Ausbildungsqualität und arbeiten am Image.» SRF

Zudem versucht der Verband, ein positives Bild des Berufs zu stärken: «Wir investieren in die Ausbildungsqualität in den Betrieben und arbeiten am Image, indem wir Berufswerbung machen auf Social Media.»

So hofft der Verband, wieder mehr junge Menschen für das Geschäft mit Blumen zu begeistern. Damit schöne Sträusse auch weiterhin die Gemüter erfreuen können – nicht nur am Valentinstag.