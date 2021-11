Legende: Hochspannungsleitungen auch an der Grimsel Keystone

Derzeit führt eine Hochspannungsleitung über die Grimsel, von Bern ins Wallis. Um die landesweite Stromversorgung sicherzustellen, muss Swissgrid die Leitung auf der Strecke von 27 Kilometern verstärken. In diesem Zusammenhang soll die Leitung aber gleich versetzt werden: in einen neuen Tunnel. Damit könnten über 120 Strommasten an der Grimsel abgebaut werden. Rund 30 davon stehen in einem Naturschutzgebiet.



Mit diesen neuen Plänen für die Hochspannungsleitung hat das Projekt eines Grimseltunnels wieder an Fahrt angenommen. Mehrmals wurde ein Eisenbahntunnel durch die Grimsel geplant – von Innertkirchen im Berner Oberland nach Ulrichen im Obergoms. Nun könnte es mit der Stromleitung ein Multifunktionstunnel werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 600 Millionen Franken. Die Walliser Kantonsregierung sprach sich zuletzt für diesen Tunnel aus. Stimmen auch der Kanton Bern und der Bund zu, könnte der Tunnel 2033 eröffnet werden.