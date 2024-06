Veranstaltungen abgesagt Mehrere Kantone warnen vor schweren Unwettern

Mehrere Kantone warnen vor Hagel, Regen, Böen und Blitzen.

Die Kantone Genf und Waadt haben allen Freiluft-Veranstaltungen auf öffentlichem Grund die Genehmigung entzogen.

Grund dafür ist eine Wetterwarnung, laut der ab dem späten Nachmittag in der Region ein heftiger Sturm zu erwarten ist.

Zuletzt veröffentlichte auf Alertswiss der Kanton Basel-Landschaft eine Warnung: Der Kanton fordert die Bevölkerung auf, nicht in den Wald zu gehen und auch offenes Gelände, Bäume und Türme zu meiden. Damit Regenwasser abfliessen kann, sollten Abflüsse freigehalten und wegen der Böen bewegliche Gegenstände wie etwa Gartenmöbel gesichert werden.

Ähnliche Warnungen gab es zuvor in den Kantonen Aargau, Tessin, Genf, Waadt, Neuenburg und Jura. Der Kanton Waadt verbot alle Freiluft-Veranstaltungen am Samstagnachmittag und in der Nacht auf Sonntag. Und Genf widerrief die Bewilligungen für Freiluft-Anlässe am Nachmittag und Abend.

SRF Meteo: Potenzial für Unwetter auch in Deutschschweiz Box aufklappen Box zuklappen Legende: Christoph Siegrist von SRF Meteo. SRF Die Westschweiz wappnet sich also vor schweren Unwettern. Wie die Gefahr für die Deutschschweiz aussieht, weiss Christoph Siegrist von SRF Meteo: «Das Potenzial von Unwettern ist auch in der Deutschschweiz da.» Das Heimtückische sei der Wind: «Die Gewitter lösen Sturmböen aus, welche losgelöst von Gewittern weiterziehen können.» Wenn im Elsass beispielsweise heftige Gewitter wüten, könnten diese Sturmböen bis Basel weiterziehen. Die Unwettergefahr in der Westschweiz sei aufgrund der Nähe zu Frankreich höher. Dort erwarte man schwere Gewitter. Es sei schwierig abzuschätzen, wann die Unwetter die Deutschschweiz erreichen, sagt Siegrist. «Wir gehen davon aus, dass es nach 20 Uhr der Fall sein wird.»

Laut einer Mitteilung der Genfer Kantonsverwaltung kommt es in Genf am Nachmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit zu stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auch kann es grosse Hagelkörner, Blitzeinschläge und ergiebige Regenschauer geben.

Kanton Wallis warnt vor Hochwasser und Murgängen Box aufklappen Box zuklappen Der Kanton Wallis warnt für Samstagnachmittag und die Nacht auf Sonntag vor Hochwasser und Murgänge in Seitenflüssen der Rhone. Auch die Wassermassen in der Rhone würden voraussichtlich weiter steigen. Am Samstagnachmittag und bis in die Nacht auf Sonntag würden zahlreiche Gewitter das Wallis überqueren. Gemäss den Wettervorhersagen könnten sich grosse, sehr dynamische Gewitterzellen mit «lokal heftigen Ereignissen» entwickeln, wie das Kantonale Führungsorgan (KFO) mitteilt. Die Niederschläge könnten vor allem in den Seitentälern des linken Rhoneufers lokal sehr hoch sein. Besonders betroffen sind voraussichtlich das Entremont, das Val d'Hérens, das Goms, das Binntal und die Simplonregion. Aber auch andere Regionen könnte es gemäss KFO treffen.

Die Absage betrifft insbesondere die Fanzone im Gebiet Plainpalais, wo um 18 Uhr beim Start des Fussball-Europa­meister­schafts­spiels Schweiz-Italien 15'000 Zuschauer erwartet wurden.

Legende: Das Public Viewing in Genf wird aufgrund der Unwettergefahr geschlossen. Keystone/Martial Trezzini

Bereits am Freitag hatte der Bund vor einem «explosiven Wettercocktail» gewarnt, der sich am späten Samstagnachmittag vor allem in der Westschweiz zusammenbraue. Auch SRF Meteo warnt vor Starkregen, Hagel und Sturm- oder gar Orkanböen.