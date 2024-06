Der Kanton Wallis warnt für Samstagnachmittag und die Nacht auf Sonntag vor Hochwasser und Murgängen in Seitenflüssen der Rhone. Auch die Wassermassen in der Rhone würden voraussichtlich weiter steigen. Am Samstagnachmittag und bis in die Nacht auf Sonntag würden zahlreiche Gewitter das Wallis überqueren.

Gemäss den Wettervorhersagen könnten sich grosse, sehr dynamische Gewitterzellen mit «lokal heftigen Ereignissen» entwickeln, wie das Kantonale Führungsorgan (KFO) mitteilt. Die Niederschläge könnten vor allem in den Seitentälern des linken Rhoneufers lokal sehr hoch sein. Besonders betroffen sind voraussichtlich das Entremont, das Val d'Hérens, das Goms, das Binntal und die Simplonregion. Aber auch andere Regionen könnte es gemäss KFO treffen.