Entwarnung nach Polizeieinsatz am Kornhausplatz in Bern

Nach einem grossen Polizeieinsatz im Berner Stadtzentrum gaben die Behörden am Abend Entwarnung.

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, der Verdacht bestehe, dass sich ein bewaffneter Mann in einem Gebäude aufhalte.

Aus Sicherheitsgründen war der Kornhausplatz gegen 18 Uhr grossräumig gesperrt worden. Gegen 21 Uhr hob die Polizei die Sperrungen auf.

Das betroffene Gebäude am Kornhausplatz sowie die Umgebung «konnten gesichert und durchsucht werden», teilte die Kantonspolizei im Kurznachrichtendienst X mit. Es sei kein bewaffneter Mann angetroffen worden. Die Sicherheitsmassnahmen und Sperrungen wurden darauf aufgehoben.

Die Polizei stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Der Privatverkehr war beeinträchtigt. Auch Fussgänger und Velofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen. Die Polizei setzte verschiedene technischen Geräte ein: «Auch ein Roboterhund der Polizei ging in das Gebäude», so eine Augenzeugin vor Ort.

Rund 20 Polizeiwagen waren vor Ort und sperrten den ganzen Kornhausplatz bis zum Zytglogge-Turm ab.

Die Laube vor einem Eingang in ein Gebäude beim Kornhausplatz wurde abgesperrt.

Die Polizei postierte verschiedene Einsatzfahrzeuge neben den Zytglogge-Turm.

Die Polizei versuchte, den öffentlichen Verkehr aufrechtzuerhalten, was wegen der vielen Schaulustigen kein einfaches Unterfangen war. Nähere Angaben zum Hintergrund des Einsatzes waren zunächst nicht erhältlich.

Die Polizei bestätigte den Einsatz auf Anfrage von SRF. Rund 20 Polizeiwagen waren um den Zytglogge-Turm vor Ort. Polizisten standen mit Maschinenpistolen vor dem Eingang des Gebäudes. Bernerinnen und Berner mussten vorübergehend grosse Umwege laufen, wenn sie in der Berner Altstadt unterwegs waren: Kornhausplatz und das Zibelegässli waren teilweise abgesperrt.