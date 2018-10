Ein Video sorgt für Aufsehen: Es zeigt, wie Soldaten in Emmen LU offenbar einen Tessiner Rekruten schikanieren.

Sie bewerfen den jungen Mann mit Steinen und Nüssen – angeordnet vom Vorgesetzten.

Die Militärjustiz in Thusis hat Ermittlungen eingeleitet, wie «RSI» berichtet.

Der junge Tessiner wurde am Montag vom Untersuchungsrichter befragt. Nach Aussage seines Vaters wurde der Soldat während seiner Ausbildungszeit belästigt und schikaniert von Deutschschweizer Vorgesetzten und den anderen Soldaten. Das Video wurde am 14. September in Emmen LU in der Flab RS 33 gedreht.

Der Sprecher der Militärjustiz in Bern bestätigte die Einleitung des Ermittlungsverfahrens und erklärte, dass im Verlauf der nächsten Wochen eine Entscheidung über die Vorfälle getroffen werden sollte. Laut dem Sprecher der Militärjustiz, habe das Militär bereits vor der Veröffentlichung des Videos Kenntnis vom Fall gehabt.