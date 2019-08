Die neueste Wendung im Hin und Her um Bundesanwalt Michael Lauber löst in der Politik Konsternation aus. «Ein weiteres, unsägliches Kapitel im Streit um die Bundesanwaltschaft», sagt SP-Nationalrat Matthias Aebischer. Was sich seit Monaten zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsichtsbehörde abspiele, sei sehr schlecht, betont er als Mitglied der Eidg. Gerichtskommission. Sie bereitet die Wahl Laubers vor. Ende August oder Anfang September werde die Kommission aber auf jeden Fall entscheiden, ob Lauber der Eidg. Bundesversammlung zur Wiederwahl vorgeschlagen werden soll – auch wenn keine Disziplinaruntersuchung vorliege, ergänzt Kommissionspräsident Jean-Paul Gschwind/CVP.

Derzeit sind die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte daran, das Zusammenspiel von Bundesanwaltschaft und Aufsichtsbehörde zu untersuchen. Dabei werde das neueste Gerichtsurteil sicher berücksichtigt, sagt GPK-Mitglied Ständerat Hans Stöckli/SP. Resultate gebe es aber frühestens in einem Jahr.