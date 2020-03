Generelle Betriebs- und Baustellenschliessungen, wie sie im Tessin und in anderen Kantonen verfügt wurden, sind bundesrechtswidrig. Die Regierung in Bellinzona bleibt hart und ist zuversichtlich. In der Südschweiz sei die Lage tatsächlich anders als ennet des Gotthards und weiter fortgeschritten, stellt Tessin-Korrespondentin Karoline Thürkauf fest.

SRF News: Warum hält das Tessin an einer Massnahme fest, die gegen das Gesetz verstösst?

Karoline Thürkauf: Die Tessiner Regierung begründet das damit, dass die Lage im Südkanton wegen der Nähe zur Lombardei anders ist als im Rest der Schweiz. Es gehe darum, alles zu unternehmen, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Regierungspräsident Christian Vitta betonte gestern mehrfach, dass er zuversichtlich sei, dass Bundesbern und allen voran Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga Verständnis für die besondere Situation habe. Diese Zuversicht wurde heute nochmals in einer schriftlichen Stellungnahme an die Medien bekräftigt.

Gibt es auch Reaktionen aus der Wirtschaft?

Es gibt keine lauten Stimmen, die sagen, der Entscheid der Tessiner Regierung sei falsch. Klar spricht der Direktor der Tessiner Industriellenvereinigung von einem «schmerzhaften» Entscheid und hofft, dass nächste Woche wieder normal gearbeitet werden kann. Es ist aber bemerkenswert, dass die Kritik an den Tessinern von der anderen Seite des Gotthards kam, namentlich von Swissmem, dem Verband der Maschinen- und Metallindustrie. Also nicht von den Direktbetroffenen vor Ort.

Auf der Nordseite des Gotthards wird zudem fälschlicherweise immer noch von einem «Lockdown» gesprochen, also vom Stillstand der Wirtschaft. Das ist aber eben nicht so: In der Medizinal-, Lebensmittel- und Sicherheitsindustrie wie auch im gesamten Gesundheitssektor wird wie eh und je gearbeitet, natürlich unter Beachtung der Sicherheitsregeln.

Die Lage im Tessin sei also angespannter, als die Deutschschweiz es wahrnehme, sagen die dortigen Behörden. Wie ist die Lage tatsächlich?

Die aktuelle Lage ist tatsächlich angespannter. Es gibt viel mehr Tote zu beklagen als in anderen Kantonen. Mittlerweile tragen hier auch fast alle Personen Masken. Die Welt im Tessin ist eine andere als auf der anderen Seite des Gotthards.

Das hat mir eben auch noch Luca Albertoni, Direktor der Tessiner Handelskammer, bestätigt. Das Tessin ist der Deutschschweiz corona-mässig faktisch einfach zwei Wochen voraus. Seit einem Monat kämpft der Kanton gegen die Ausbreitung, seit bald drei Wochen sind die Altersheime für Besucher geschlossen.

Die Tessiner Regierung hat ihre Massnahmen schrittweise angepasst. Mit Augenmass, wie ich finde. So hat der Kanton, der Grund dazu hätte, keine Ausgangssperre veranlasst. Dieses Augenmass führt eben zu breiter Akzeptanz. Es gibt übrigens sehr viele Stimmen im Tessin, die sagen, bald werde der Bundesrat für den Rest der Schweiz dieselben Massnahmen erlassen.

Das Gespräch führte Simone Hulliger.