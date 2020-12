Der 56-jährige Petros Mavromichalis ist der vierte EU-Botschafter in der Schweiz. Der Grieche ist seit September 2020 im Amt und arbeitet in Bern. Zuvor war er Abteilungsleiter beim Zentrum für Informationsgewinnung und -analyse (Intcen) in Brüssel. Das Zentrum erstellt strategische Lagebeurteilungen, macht nachrichtendienstliche Bewertungen oder fertigt Sonderberichte an.