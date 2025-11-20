Peter Wanner, Verleger und Verwaltungsratspräsident der AZ Medien, hat das Medienhaus an seine Söhne Michael und Florian sowie an seine Tochter Anna Wanner verkauft.

Peter Wanner bleibt weiterhin Verwaltungsratspräsident, wie CH Media schrieb.

Michael Wanner, CEO von CH Media, erhalte die Stimmenmehrheit. «Michael war als Ältester stets der Leader in der Familie, von allen akzeptiert», sagt sein Vater in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen, die mehrheitlich im Besitz der AZ Medien sind. Bei Meinungsverschiedenheiten sei es wichtig, dass jemand eine Mehrheit der Stimmen habe.

Die Diskussion über die Veräusserung habe Peter Wanner bereits vor zwei Jahren angestossen. «Am Ende haben wir eine einvernehmliche Lösung gefunden», sagt der 81-Jährige. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Legende: Peter Wanner trat 1979 als vierte Generation ins Familienunternehmen ein. (Bild: 2018) Keystone/URS FLUEELER

Eine Tochter arbeitet als Ärztin

Michael Wanner ist seit April 2023 CEO von CH Media. Sein Bruder Florian Wanner nahm ab 2024 Einsitz in die Unternehmensleitung und verantwortet die elektronischen Medien. Anna Wanner ist Co-Leiterin der Inlandredaktion von CH Media und, wie ihre Brüder, Mitglied des Verwaltungsrats der AZ Medien. Tochter Caroline Wanner habe als Ärztin auf ihre Beteiligung verzichtet, schrieb das Medienhaus.

Legende: Sohn Michael Wanner ist seit 2023 CEO von CH Media. Keystone/URS FLUEELER

Die AZ Medien AG hält 65 Prozent an der CH Media Holding AG. 35 Prozent gehören der NZZ. Zum Medienhaus CH Media zählen nach eigenen Angaben 18 Tageszeitungen und ihre Online-Portale (u.a. Aargauer Zeitung, St. Galler Tagblatt, Bote der Urschweiz). Zudem besitzt das Medienhaus diverse Radio- und Fernsehsender (u.a. Radio Pilatus oder TeleZüri) sowie das Onlineportal Watson.