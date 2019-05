Vor dem Gotthard in Richtung Süden stauen sich die Autos auf 10 Kilometern.

Es ist mit Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden zu rechnen.

Kurz vor Auffahrt wollen viele in den Süden. Das zeigt sich auch auf der Strasse: Auf der A2 zwischen Erstfeld und Göschenen ist aufgrund einer Überlastung mit längeren Wartezeiten zu rechnen, wie der TCS mitteilt.

Passstrasse kurzzeitig geöffnet

Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr wird die Gotthard-Passstrasse nach der Wintersperre zwar – pünktlich auf Auffahrt – wieder geöffnet. Weil aber in diesem Jahr besonders grosse Schneemassen liegen, ist die Öffnung vorerst nur am Vormittag möglich.

Aus Sicherheitsgründen wird der Abschnitt Gotthardmätteli-Gotthardhospiz zwischen Donnerstag um 13 Uhr und Freitag um 6 Uhr wieder geschlossen, wie die Urner Baudirektion mitteilte. Die Gastrobetriebe auf der Passhöhe seien von Airolo her immer erreichbar.