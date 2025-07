Offenbar wollten viele Pendlerinnen und Pendler die Umleitungen der 13 Tram- und Buslinien beim Zürcher Hauptbahnhof nicht in Kauf nehmen. Gemerkt hat das der Leihvelo-Anbieter Publibike. Im Vergleich zur ersten Hälfte des Julis verzeichnete das Unternehmen in der zweiten Juli-Hälfte in ganz Zürich eine Zunahme der Fahrten von 20 Prozent. Die Nutzung der bahnhofsnahen Stationen habe während der Bauzeit um 15 Prozent zugenommen, schreibt Publibike-Geschäftsleiter Markus Bacher auf Anfrage. Er geht davon aus, dass diese Zunahme in Zusammenhang steht mit den Umleitungen rund um den Hauptbahnhof.